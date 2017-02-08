Sıla'dan duygusal Aysel Gürel paylaşımı
Şarkıcı Sıla, 17 Şubat 2008 tarihinde hayatını kaybeden söz yazarı Aysel Gürel'i 88'inci doğum gününde instagram'da yaptığı paylaşımla andı.
Sıla Gençoğlu, Instagram hesabından Aysel Gürel'in fotoğrafını paylaşıp, ünlü söz yazarının bir şiirini yayımladı. Ünlü şarkıcı, instagram'da kalp emojisi ile yaptığı duygusal paylaşıma, "Hasretle" notunu yazdı.
Sıla'nın paylaştığı Aysel Gürel şiiri şöyle: Aynada dün gece bir resim gibi Yüzümü yeniden çizmek istedim Yılların o derin çizgilerini Gönlümce boyayıp boyayıp silmek istedim
Göz bebeklerime yeşilin nazı Dudaklarıma bir bataklık sazı Yanaklarıma of of sımsıcak yazı Avucumda eritip silmek istedim
Zamanın külleri şakaklarımda Yüzümü solduran şu aklarımda Maziye dönerek birkaç renk farkla O eski yüzümü yüzümü silmek istedim.
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