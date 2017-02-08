Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Sıla'dan duygusal Aysel Gürel paylaşımı

Şarkıcı Sıla, 17 Şubat 2008 tarihinde hayatını kaybeden söz yazarı Aysel Gürel'i 88'inci doğum gününde instagram'da yaptığı paylaşımla andı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sıla Gençoğlu, Instagram hesabından Aysel Gürel'in fotoğrafını paylaşıp, ünlü söz yazarının bir şiirini yayımladı. Ünlü şarkıcı, instagram'da kalp emojisi ile yaptığı duygusal paylaşıma, "Hasretle" notunu yazdı.
 
Sıla'nın paylaştığı Aysel Gürel şiiri şöyle: Aynada dün gece bir resim gibi Yüzümü yeniden çizmek istedim Yılların o derin çizgilerini Gönlümce boyayıp boyayıp silmek istedim
 
Göz bebeklerime yeşilin nazı Dudaklarıma bir bataklık sazı Yanaklarıma of of sımsıcak yazı Avucumda eritip silmek istedim
 
Zamanın külleri şakaklarımda Yüzümü solduran şu aklarımda Maziye dönerek birkaç renk farkla O eski yüzümü yüzümü silmek istedim.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunmada yeni güç 'Bora'

Savunmada yeni güç 'Bora'

MEB personel ihraç isim tam listesi son dakika

MEB personel ihraç isim tam listesi son dakika

İnsansı robotlar görücüye çıktı

İnsansı robotlar görücüye çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü personel ihraç isim tam listesi son dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü personel ihraç isim tam listesi son dakika

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA