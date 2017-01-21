Son dakika Ayberk Atilla hayatını kaybetti! Ayberk Atilla kimdir?
Ünlü oyuncu Ayberk Atilla bu sabah saatlerinde 71 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlığı ile ilgili açıklamada bulunan Ayberk Atilla kanser tedavisine başlamıştı. En son rol aldığı Kiralık Aşk dizisine de bu yüzden ara vermek zorunda kalmıştı. Ayberk Atilla'nın Bir Demet Tiyatro'da birlikte rol aldığı Erdal Tosun da Aralık ayının sonunda bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
Usta oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ayberk Atilla 71 yaşında hayata veda etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada, Atilla'nın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Değerli sanatçılarımızdan Ayberk Atilla ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. En son rol aldığı Kiralık Aşk dizisine de bu yüzden ara vermek zorunda kalmıştı. Ayberk Atilla'nın Bir Demet Tiyatro'da birlikte rol aldığı Erdal Tosun da Aralık ayının sonunda bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
Geçtiğimiz haftalarda mesane kanseri teşhisi koyulan Ayberk Atilla, hastanede müşahede altına alınmıştı. Atilla, yakalandığı kanserin etrafa yayılmaya hevesli bir kanser olduğunu belirtirken, kemoterapi tedavisine ise uzak olduğunu ifade etmişti.
CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Ayberk Atilla için 22 Ocak Pazar günü Saat 11.00'de Şehir Tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde tören yapılacak. Usta sanatçı Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
"ÇOK ÜZGÜNÜZ..."
Kiralık Aşk dizisinin yapım şirketi 'Ortaks Yapım'dan yapılan açıklama şöyle: "Usta oyuncu Ayberk Atilla'yı kaybettik. Çok üzgünüz... Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
Usta oyuncu Ayberk Atilla'yı kaybettik. Çok üzgünüz... Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/2zFOJNUa1v— Ortaks Yapım (@Ortaksyapim) 21 Ocak 2017
AYBERK ATİLLA KİMDİR?
18 Eylül 1946 tarihinde İstanbul'da doğan Ayberk Atilla, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı. Son olarak Seksenler ve Kiralık Aşk dizilerinde rol alıyordu. Atilla’nın oynadığı çok sayıda film, dizi, tiyatro oyunu bulunuyor.
AYBERK ATİLLA'NIN FİLMOGRAFİSİ
Seksenler – 2012-Devam Ediyor
Kiralık Aşk – 2015-2017
Hükümet Kadın 2 – 2014
Hükümet Kadın – 2013
İbreti Ailem – 2012
Leyla ile Mecnun -2012 (konuk oyuncu)
Huzurum Kalmadı – 2011
Babam Sağolsun – 2011
Pulsar – 2009
Neşeli Hayat – 2009
Peri Masalı – 2008
Sevgili Düşmanım – 2008
Gönül Salıncağı – 2007
Kabadayı – 2007
Kötüler Konağı – 2007
Pardon Yani – 2006
Kiralık Oda – 2006
Rüya Gibi – 2006
Bir Demet Tiyatro – 2006
Tadımız Kaçmasın – 2005
Organize İşler- 2005
Hürrem Sultan – 2003
Güneş Yanıkları – 2000
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? – 1999
Konu Komşu- 1999
5 Maymun Çetesi- 1999
Dış Kapının Mandalları- 1998
Bir Demet Tiyatro- 1997
Baskül Ailesi – 1997
Hastane – 1993
Evlere Şenlik – 1993
Zeki Metince – 1992
ROL ALDIĞI TİYARTO OYUNLARI
Koca Sinan : Hakan Altıner\Fazıl Hayati Çorbacıoğlu – Tiyatro Kedi – 2011
Haraşo Hayatlar : Haluk Işık – Adım Tiyatro – 2010
Bana Bir Seyhler Oluyor : Yılmaz Erdoğan – BKM – 2002
Yalandan Kim Ölmüş : Clive Exton – Tiyatro Kedi – 2000
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? : Yılmaz Erdoğan – BKM – 1998
Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman – Tiyatro Bakış – 1997
Cahide : Nezihe Araz – Tiyatro Bakış – 1996
Çetin Ceviz : Barillet ve Gredy – Tiyatro İstanbul – 1996
Sevdiğim Adam Sevdiğim Kadın : Albert Ramsdell Gurney – Tiyatro Bakış – 1995
Saat 9.05 : Nezihe Araz – Tiyatro Bakış – 1995
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