Şükrü Özyıldız ile Rabia Yaman evleniyor

Şükrü Özyıldız, üç aydır birlikte olduğu stilist sevgilisi Rabia Yaman'a evlilik teklifi ettiği öne sürüldü. Yaman, 120 bin TL'lik tektaş yüzükle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

"EVET" CEVABINI ALDI

Son olarak Yılmaz Erdoğan'ın Ekşi Elmalar filminde rol alan Şükrü Özyıldız, ekim ayından beri birlikte olduğu stilist sevgilisi Rabia Yaman'a evlenme teklifi etti ve iddialara göre 'Evet' cevabını aldı.

Tektaş yüzüğü parmağına takan Yaman ise çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasından paylaştı. 120 bin TL değerinde olduğu öğrenilen yüzükle ve oyuncunun kıyafetleriyle objektife poz veren stilist karenin altına, "Hava soğuk, erkek arkadaşının kıyafetini giy" notunu yazarak Özyıldız'a teşekkür etti.