Survivor 2017 eleme adayları kimler? (22 Ocak Pazar) Survivor'da neler oldu?

22 Ocak Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor eleme adayları şok edici isimler içeriyor. 22 Ocak tarihinde TV 8'de yayınlanan Survivor'da dokunulmazlık oyunları muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Takımlar bazında yapılan dokunulmazlık mücadelesini ünlüler kazanırken bireysel dokunulmazlık oyununu Volkan kazandı. Volkan bir kişiyi eleme adayı gösterme hakkı kazanırken, gönüller takımında kimin isminin aday gösterildiği de belli oldu. İşte Survivor eleme adayları.

BİRİNCİ ADAY ERDİ

Survivor elemede birinci aday belli oldu. Birinci aday Survivor Erdi oldu. Erdi ise bu durum sonrası "Şaşırdığım bir durum." değildi dedi.

Göz6 yarışmasıyla tanınan ve yarışmanın şampiyonu olarak Survivor biletini alan Erdi Ünver, 1988 yılında doğdu. Aslen Kırklarelilidir ancak hayatını İstanbul Bayrampaşa’da sürdürmektedir. Sabit Büyükbayrak Lisesi’nden mezun olmuştur, amatör olarak futbol ile ilgilenmektedir. Gümrük komisyonculuğu yapan Erdi Ünver’in en büyük hayali ise futbolcu menajeri olmaktır.

Göz6 yarışmasında ani çıkışları ve kendine olan özgüvenini her fırsatta dile getirmesi nedeniyle geçtiğimiz sezonki yarışmacılarıdan Semih Öztürk’e benzetilen yeni sezon Survivor yarışmacısı, yarışmanın tanıtım bölümünde kendine olan özgüvenini şu sözlerle dile getirmiştir: "Denizleri yaka yaka milyonları Survivor’a götürüyorum." Survivor’ı psikoloji, iletişim ve fiziksel performans karması olarak tanımlayan Erdi Ünver, şampiyonluk hedefliyor.

İKİNCİ ADAY İSE FULYA OLDU

Bireysel dokunulmazlığı alan Volkan ise diğer eleme adayı için Fulya'yı söyledi. Volkan ve Fulya arasında ise tartışma yaşandı. Fulya, "Asla hak yemedim, yemem" dedi.

22 OCAK PAZAR SURVİVOR’DA NELER OLDU?

Survivor 2017'de dokunulmazlık oyununun ilk turunu 5-3'lük skorla Ünlüler Takımı kazanırken, ikinci turda 5-2'lik bir üstünlük sağlayan Gönüllüler Takımı skora 1-1 eşitlik getirdi. Beraberlik nedeniyle Ünlüler ve Gönüllüler Takımı'nın en iyileri 3. oyun için parkura çıktı ve 3. oyunu Ünlüler Takımı kazandı ve dokunulmazlık sembolünün de sahibi oldu.

Bireysel dokunulmazlık sembolü ise Volkan Çetinkaya'nın oldu.