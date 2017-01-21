Survivor 2017 Ogeday kimdir nereli kaç yaşında?

Survivor 2017 sonunda başladı. Survivor yeni sezonda dikkat çeken isimlerden birisi de Ogeday oldu. Survivor Ogeday kimdir? Survivor Ogeday nereli kaç yaşında? Gönüllüler takımında yer alan Ogeday Girişken, Survivor adasının sporcu kökenli yarışmacılarından biri olma özelliğini taşıyor. Fenerbahçe Kürek Takımı’ndan tanınan Ogeday hakkında merak edilenler haberimizde.

SURVİVOR OGEDAY KİMDİR?

Ogeday Girişken Survivor adasının sporcu kökenli güçlü yarışmacılarından biri. Survivor 2017 kadrosunun büyük bir kısmını sporcular oluşturdu. 'Milli' damga yiyen Survivor 2017 yarışmacıları arasında Ogeday ile birlikte tam 12 sporcu yer alıyor. Milli sporcuların 7'si ünlüler takımında 4'ü ise gönüllüler kadrosunda bulunuyor.

İşte o milli isimlerden biri de Ogeday Girişken. Ogeday'ın spordaki tercihi kürek olmuş. Fenerbahçe kürek takımında yer alan Ogeday Girişken aynı zamanda milli sporcu kadrosunda bulunuyor. 1992 doğumlu olan Ogeday Girişken instagram sayfasında özel hayatına dair paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Marmara Üniversitesi mezunu olan Ogeday Girişken en çok paylaşımı da sevgilisi İlayda Yalçın ile yapmış.