Survivor 2017 Volkan Çetinkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında, kariyeri?

Survivor 2017 büyük bir hızla başladı. Tüm sezonların en zor Survivor'ı olacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yarışmada 24 isim büyük final için kıyasıya yarışıyor. İlk performanslarını sergileyen ve Gönüllüler Takımında yer alan Volkan Çetinkaya izleyiciler tarafından dikkat çeken isimlerden biri oldu. İlk bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının hayatını merak eden takipçileri araştırma yapmaya başladı. İşte performansıyla dikkat çeken Volkan Çetinkaya'nın hayatı ve hakkında bilinmeyenler...

SURVIVOR 2017 VOLKAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

1983 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya gelen Volkan Çetinkaya Survivor Gönüllüler Takımında yer alıyor. Beden eğitimi öğretmeni olan Volkan Çetinkaya, ayrıca TSK Ordu Milli takım sporcusu. Eski TSK personeli olan Çetinkaya, yüzme ve atletizm antrenörlüğü de yapmaktadır. Gönüllüler yarışmacısı Volkan Çetinkaya'nın sporcu bir kimliğinin olduğu ve vücut sporlarıyla uğraştığı öğrenildi.

TSK içerisindeki disiplin ve sporculuk geçmişiyle takım içerisinde dikkat çeken isimlerden birisi olan Volkan Çetinkaya için yarışmanın İnternet sitesi üzerinde yer alan profil sayfasında, "Türk askeri her zaman başarılı olmuştur. bunu sen kanıtlayıp şampiyon olacaksın", "Başarılar Şampiyon Olacaksın" gibi yorumlar yer almaktadır.

Volkan Çetinkaya, Survivor 2017 tanıtımında "Bu yarışmayı kazanacağım başka yolu yok" sözüyle iddialı bir vurgu yaptı.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.