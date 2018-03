Survivor elemeye kimler kaldı 19 Mart Survivor bu hafta kim elenecek TV8 izle

Survivor elemeye kimler kaldı 19 Mart Survivor bu hafta kim elenecek Survivor 2018 dokunulmazlık oyununu kim kaybetti sorusuna TV8 Survivor izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam ekrana gelen Survivor'da 27. bölümde dokunulmazlık oyunları oynandı. Survivor'da heyecanın doruğa çıktığı dokunulmazlık oyunu sonrası elemeye kalan isimler açıklandı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımının yaptığı ada konseyinde İpek, Birsen ve Ramazan elemeye kaldı. Survivor 2018'e veda edecek 5. isim eleme adayları arasından SMS oylaması ile belirlenecek. Bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele vardı, Funda'nın oynamaması ortalığı karıştırdı. Ayrıca Acun Ilıcalı, All Star takımına sakatlanan ve yarışmadan ayrılan Ecem'in yerine Berna Canbeldek'in katıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Survivor 28. yeni bölümde (19 Mart Pazartesi) Gönüllüler ile All Star mücadele edecek. Bu yarışı kazanan takım Survivor Yunanistan ile karşılaşacak. İşte Survivor eleme gecesi ile ilgili son gelişmeler...



Survivor'da 27. bölümde dokunulmazlık oyunları oynandı.Survivor 2018’de dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları belli oldu. Ilıcalı, “Survivor tarihindeki bir ilki yaşayacaksınız. Survivor’da gelmiş geçmiş en uzun havuz parkurunda yarışacaksınız.” diyerek parkuru tanıttı. Survivor’da dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı. Eleme adayları ise Birsen, İpek ve Ramazan olarak belirlendi.



Gönüllüler'e karşı 10-5 üstünlük sağlayan All Star dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.Gönüllüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokulmazlığı ise Nagihan kazandı.







ELEME ADAYLARI



Ada konseyinde adı en çok yazılan İpek birinci aday, bireysel dokunulmazlığı kazanan Nagihan'ın adını verdiği Ramazan ikinci aday, haftanın en iyi performansı Funda'nın ismini söylediği Birsen ise üçüncü elenme adayı oldu.



Anıl: Kaybetme ihtimalini düşünmek istemiyorum. Kaybetmeye yönelik planlar yapmayalım kazanmaya odaklanalım.



Funda: Arka arkaya aldığımız yenilgilerden sonra toparlandık.



Yağmur: Umarım kaybetmeyiz. Olur da kaybedersek herkesin aklında mutlaka bir isim vardır. Umarım kazanırız ve aramızdan birini göndermek zorunda kalmayız.







DOKUNULMAZLIK ÖNCESİ ALL STAR ADASI



Ümit: Ödül aldık, kazandık. Ama bugün önemli. Umarı kaybetmeyiz. burada yazacak isim bulamam.



Merve: Bu takımdan birini kaybettik. Çok önemli değildi. Ama artık yazacak bir kişi yok.



DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖNCESİ GÖNÜLLÜLER ADASI



Hakan: Uyuyamadık, biraz özeleştiri yaptık, hatalarımızı konuştuk. Bugün çok önemli dokunulmazlık oyunu var.



Cumali: Söz verdim. Döndüğün ilk gün oyunu alacağım. (Hakan’a)



Sema: Survivor’ı daha az hakedenler o tarafta.



Turabi: Gönüllüler takımının hayalinde her zaman bizi yenmek var. Ama ortada gerçekler var. Bugün de gerçeklerle yüz yüze kalacaklar.



DOKUNULMAZLIK OYUNU (SURVİVOR’DA BİR İLK)



Acun: Dokunulmazlık oyunu önemli hepimiz biliyoruz. Kadroları gördüğümde herkes bunun farkında. Survivor tarihindeki bir ilki yaşayacaksınız. Survivor’da gelmiş geçmiş en uzun havuz parkurunda yarışacaksınız.



Sahra: Bugün yapılacak oyunda biz kazanacağız. Üst üste seri yakalamak istiyoruz.



Funda’nın oynamaması kriz yarattı.



Nagihan. Umarım kazanan takım biz oluruz. Bir kişi daha kaybetmeyiz.



Yarışmacılar uzun parkuru tamamlayıp, bir piramitin kalan parçalarını dizip daha sonra kum torbaları ile devirecekler.







BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN KİM KAZANDI?



Survivor’da bireysel dokunulmazlık oyunun kazanan kişi bir kişinin ismini yazacak. Batuhan ve Mustafa Kemal oyunda oynamayacaklar. Yeni katılanlar ilk konseyi pas geçiyor.



Alp Kırşan: Oyuna geçmeden önce bir kişi kolyenin sahibi olacak. Haftanın en iyi performansına sahip olan kolyeyi alacak. Bu haftanın en iyi performasnının sahibi Funda oldu.



Bireysel dokunulmazlık oyununda dikdörtgen prizma şeklindeki tahtaları düzenek üzerinde dengede tutmak gerekiyor. Bu hafta bireysel dokunulmazlık oyunun kazananı Nagihan oldu. Alp Kırşan, Nagihan’a kolyesini teslim etti.



ALL STAR'A YENİ YARIŞMACI



Son bölüm sırasında ayrıca Acun Ilıcalı, All Star takımına sakatlanan ve yarışmadan ayrılan Ecem'in yerine Berna Canbeldek'in katıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.



Survivor 28. yeni bölümde (19 Mart Pazartesi) Gönüllüler ile All Star mücadele edecek. Bu yarışı kazanan takım Survivor Yunanistan ile karşılaşacak.



SURVİVOR 26. BÖLÜM



Survivor 26. son bölümde ada (Baraka ve yatak) ve ödül oyunları oynandı.



Yağ, bulgur ve her yarışmacı için ikişer adet patates ödüllü ada oyunu 10-7 Gönüllüler'in oldu. Tavuklu wrap ve 5000 TL ödüllü oyunda ise Gönüllüler'den uzun süredir sakatlığı bulunan Hakan Hatipoğlu da sahaya döndü.



Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunu 10-8 All Star kazandı.









GÖNÜLLÜLER KADROSU



Gamze Aksu



Cumali Akgül



Birsen Bekgöz



Ramazan Kalyoncu



Gizem Kurtulan



Melih Özkaya



Yağmur Banda



Ecem Karaağaç



Nevin Yanıt Baltacı



Anıl Berk Baki



Funda Alkayış



Marcus







ALL STAR KADROSU



Hilmi Cem İntepe



Merve Aydın



Murat Ceylan



Sahra Işık



Nihat Doğan



Damla Can



Turabi Çamkıran



Sema Aydemir



Adem Kıllıççı



Nagihan Karadere



Hakan Hatipoğlu



Ümit Karan