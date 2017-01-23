Survivor Elif kimdir kaç yaşında kariyeri nasıl?

Survivor Elif kimdir? 2017 Survivor'da Gönüllüler takımının dikkat çekici isimlerinden biri olan Elif kimdir? Survivor'da son yapılan ada konseyinde Gönüllüler takımının eleme adaylarının başında Elif geldi. Omzundaki sakatlığı nedeniyle adadan gitmesi istenen ve gönderilmesi yönünde istekli olunan Elif kimdir? Elif kariyeri nasıl, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor Elif hakkında merak edilenler.

SURVİVOR ELİF KİMDİR?

Survivor Elif Şadoğlu gönüllüler takımının favori yarışmacılarından biri. İlk bölümde dikkat çeken yarışmacıların başında geliyor. Peki Survivor Elif Şadoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu oldu. Elif Şadoğlu sıradışı fiziği ile dikkat çekiyor.

Survivor Elif Şadoğlu 1992 doğumludur. Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu oldu. Elif Şadoğlu sıradışı fiziği ile dikkat çekiyor.

Elif Şadoğlu'nun önce instagram paylaşımları ile başlayalım. Özel hayatına dair ser verip sır vermeyen Elif Şadoğlu, sevgilisi ya da ailesinden tek bir kare bile paylaşımda bulunmamış. Instagram hesabını tamamen kendine ayıran Elif Şadoğlu iş arkadaşları ya da sıradan kız arkadaşlarını dahi göstermiyor.

Elif Şadoğlu'nun özel hayatı merak konusu olurken, vücudunun değişik açılardan çekilmiş bir çok görüntüsü bulunuyor. Özel bir spor merkezinde fitness eğitmeni olarak çalışan Elif Şadoğlu, İstanbul'da yaşıyor. Survivor yeni sezon tanıtımında ‘Hayatta hayatı ya en iyi yapacaksın, ya da en iyi yapana bırakacaksın' sözleriyle iddiasını ortaya koyan Elif Şadoğlu, 1992 yılında doğdu. İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken ve kaslı vücuduyla verdiği pozlarla sportmen kişiliğini yansıtan genç Survivor yarışmacısı, Ataşehir'deki bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapıyor.

Fitness alanında uzmanlaşan Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu oldu. Survivor’a katılacağını İnstagram hesabından duyuran Elif Şadoğlu, adaya gitmeden önce sevdiklerine ve takipçilerine şu sözlerle damga vurdu; "Buraya ne yazılır kelimelere dökmek çok zor. Ailem, canım arkadaşlarım… En motivasyon dolu günlerimdiniz. Zor bir savaş ama eminim üstesinden gelebilirim, gelebiliriz. Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Her zaman kalbimdesiniz, aklımdasınız. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Dualarınızı eksik etmeyin."