Survivor Eser West kimdir kariyeri kaç yaşında? (Survivor 2017)

Survivor 2017 bu sezon çok zorlu olacak. Yeni sezonu başlayan Survivor'da yarışmacılar Kıbrıs bileti alabilmek için çok iyi performans göstermek zorunda kalacak. Bütün sezonların en zoru olacağı açıklanan Survivor 2017'de yarışan 24 isim izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dikkat çeken isimler de mercek altına alınıyor. Bunlardan biri de Kısmetse Olur adlı evlilik programında adını duyuran Eser West. İşte Survivor Gönüllüler Takımında yer alan Francesc Eser West hakkında merak edilenler ve bilinmeyenler...

SURVIVOR FRANCESC ESER WEST KİMDİR?

Tam adı Francesc Eser West'dir. Kameramanlık, editörlük ve montaj yapan Eser West'in bir prodüksiyon şirketi de bulunuyor. Youtube kanalı da bulunan West, burada kendi yaptığı videoları, kafasında kurduğu formatları bir program haline getirerek yayınlıyor.

Aksanı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Eser West, 1990 yılında New York'ta dünyaya geldi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Eser West ABD'den Türkiye'ye gelmesinin ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur adlı evlilik programına katıldı. 1.75 boyunda olan damat adayı 80 kilo ağırlığına sahipken yarışmada Cansel Çördük ile aşk yaşadı, ancak çift birinci olmalarına rağmen ödülü kabul etmedi ve evlenmek yerine ödülü diğer yarışmacılara devretti. La Guardia Communitiy College Üniversitesinde eğitim hayatını tamamlayan Eser West bir süre önce Hande Yener'in klibinde yer aldı.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.