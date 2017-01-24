Survivor Gökhan Gözükan kimdir, kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Survivor Gökhan Gözükan yeni sezonda en hırslı, savaşçı ve dirençli yarışmacılar arasında yer alıyor. Survivor'da yarışan 24 isimden biri olan Gökhan Gözükan, boksla ve vücut geliştirme sporuyla ilgileniyor. Foto modellik ve oyunculuk da yapan Survivor Gökhan, Kaderimin Yazıldığı gün adlı dizide rol almıştı. İzleyiciler tarafından yakından takip edilen ve Survivor'a damga vuracak isimlerden biri olduğu gözlenen Gökhan Gözükan kimdir, kaç yaşında, nereli, kariyeri nedir? sorularının cevabı.

SURVIVOR 2017 GÖKHAN GÖZÜKAN KİMDİR?

Gökhan Gözükan, ada mücadelesinde fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yerini alıyor. Mankenlik, vücut geliştirme, boks gibi alanlarda kendisini yetiştiren Survivor Gökhan, yarışma içerisinde etkili bir karaktere sahip olacak. Takım liderliğine de yatkın olan Survivor Gökhan, yarışmanın iddialı adayları arasında yer alıyor. Gökhan Gözükan, sportif geçmişi ile izleyicileri etkileyecek. Mankenlik ve geçmişine de sahip olan Survivor Gökhan, boyu ve kilosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Survivor Gökhan, 2017 gönüllüler takımında yer alan iddialı adaylar arasında bulunuyor. 'Şampiyon olacak' şeklinde yorumların geldiği Survivor Gökhan için, parkurlarda avantajlı olduğu yorumları ön plana çıkıyor. 30 Eylül 1983 tarihinde dünyaya gelen Gökhan Gözükan, vücut geliştirme sporu ve boks alanında kendisini geliştirmiş. 1.92 boyunda 82 kilodur. Bir dönem modellik de yapan Gökhan Gözükan, oyunculuk kariyerine de sahiptir.

Seda İnci isimli bale sanatçısıyla nişanlı olan Gökhan Gözükan, Survivor tanıtımında, "Kazanmak için son nefesime kadar savaşırım" diyor. Gayrimenkul, dijital reklam, web tasarım gibi işlerle de ilgilenen yarışmacı, Beşiktaş taraftarıdır. Gökhan Gözükan'ın yarışmacı profilinde yer alan izleyici yorumlarında, "Parkurlarda hızlısın güç seninle birlikte ünlüleri ez geç." şeklinde seyirci yorumları yer almaktadır.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor'da yarışacak Ünlüler Takımı şu isimlerden oluşuyor: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı, Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir ve kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.