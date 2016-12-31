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'Survivor Taner' gözaltında alındı

'Survivor' yarışmasındaki sıra dışı hareketleriyle dikkatleri üzerinde toplayan Taner Tolga Tarlacı, geçtiğimiz gece yine bir skandala imza attı.

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Survivor Ünlüler Gönüllüler' yarışmasıyla bir anda popüler olan ve yarışma sonrasında bir çok olumsuz olaya adı karışan Taner Tolga Tarlacı Taksim’de ortalığı birbirine kattı. Bir genç kızı alıkoyduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Taner, bir anda kaçmaya çalıştı. Polis tarafından tekrar yakalanan Taner “moralim çok bozuk kendimde değilim” dedi. 
 
“Moralim çok bozuktu o yüzden kaçtım” 
Bir yarışma programında olağan dışı hareketleri ile dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı dün yine bir skandala imza attı. Yarışma programından ayrıldıktan sonra İstanbul’da çeşitli olaylara adı karışan Taner Tolga Tarlacı, bir simitçide alıkoyduğu genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınınca polisin elinden kaçarak kurtulmaya çalıştı. Polisten kaçan Taner İstiklal Caddesindeki sevil güven timi ve Araştırma Amirliği polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis tarafından kaçarken yakalanan Taner Tolga Tarlacı, moralinin çok bozuk olduğunu o yüzden kaçtığını söyledi. 

Bulunduğu yerlerde davranış dışı hareketlerde bulunan, geçtiğimiz tarihlerde ise bir gece kulübünde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla 15 kişi tarafından dövülen Tarlacı, Taksim’de de bir genç kızı kafede alıkoyarak polis tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra ise polislerin elinden kaçarak kurtulmak isterken tekrar yakalandı. 
Taner Tolga Tarlacı’nın polislerin elinden kaçmasını görüntülemek isteyen medya mensupları ise sivil polis ekipleri tarafından tartaklanarak engellemeye çalışıldı. 
 

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