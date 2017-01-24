Survivor yarışmacısı Berna Keklikler kimdir kaç yaşında nereli?

Survivor Berna Keklikler, ekranlara yabancı biri değil. TV8'de yayınlanan Göz6 evinden birinci olarak çıkan ve Survivor'a bu yolla katılan Keklikler, vücut geliştirme ve yüzme başta olmak üzere birçok spor dalıyla ilgileniyor. Kökleri Almanya'ya dayanan yarışmacının ilk eleme adaylarından biri olması ise moralini bozdu. Son ada konseyinde adının yazılması Berna Keklikler'i gözyaşlarına boğdu. İşte takım arkadaşlarına savaş açan Berna Keklikler kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapar? sorularının cevabı.

SURVIVOR BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

25 Şubat 1989 Almanya doğumlu olan Berna Keklikler 3 senedir İstanbul'da yaşamaktadır. Ekonomi okumaktadır. Almanya'da katıldığı güzellik yarışması, Miss Turkuaz Germany'yi kazandı. Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculuk ve modellik ile uğraşıyor.

2016'nın Eylül ayında TV8'de başlayan Göz6 programına katılarak Survivor hedefi için ilk adımını atan Berna Keklikler, Göz6 evinde finale çıkarak, Kızlar Takımının şampiyonu oldu ve Survivor 2017'ye katılma hakkını kazandı. Göz6 evinden erkekler takımının şampiyonu ise Erdi Ünver oldu ve Survivor'a Berna Keklikler'le birlikte geldi.

Sinemaya düşkün bir insan olduğunu ifade eden Berna Keklikler, başta bale, buz pateni, yüzme, voleybol olmak üzere pek çok spor dalı ile ilgilendiğini ve haftanın her günü mutlaka spor yaptığını ifade ediyor.

Survivor'a katılma sebebini maceracı ve savaşçı ruhuna bağlayan Berna Keklikler, doğaya çok düşkün olduğunu ve ada şartlarına kolayca uyum sağlayacağını söylüyor.

KISACA BERNA KEKLİKLER

Adı Soyadı: Berna Keklikler

Yaşı: 25 Şubat 1989 doğumlu olup 27 yaşındadır.

Burcu: Balık Burcu

Boyu: 1.76 cm

Kilo: 61 kg

Göz Rengi: Siyah

Saç Rengi: Kahverengi

Mesleği: Model

Memleketi: Almanya

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor'da yarışacak Ünlüler Takımı şu isimlerden oluşuyor: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı, Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir ve kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.