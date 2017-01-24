Survivor Yiğit İzik kimdir, kaç yaşında, kariyeri?

Survivor'da birçok iddialı isim bulunuyor. Bunlardan biri de Gönüllüler Takımında yarışan Yiğit İzik. Vücut geliştirme sporuna gönül vermiş biri olarak fiziğine güvendiğini ve Kıbrıs'taki final için iddialı bir yarışmacı olduğunu dile getiriyor. Survivor'a katılma amacını "Hayatımın en güçlü, en farklı deneyimini yaşamak istiyorum" sözleriyle anlatan Yiğit İzik, bir dönem modellik ve oyunculuk da yapmış. İşte merak edenler için Yiğit İzik kimdir, nereli, kaç yaşında, kariyeri nedir? sorularının cevabı.

SURVIVOR YİĞİT İZİK KİMDİR?

Yiğit İzik, 21 Nisan 1986 tarihinde İzmir Karşıyaka'da doğdu. Okul hayatına Karşıyaka'da başladı ve devam etti. Orta ve lise yıllarında basketbol oynadı.

2009 yılında modellik yarışmasında birincilik elde ederek mankenlik ve modellik hayatına başladı. 2010 Best Model yarışması ile kariyerini sürdürdü. Oyunculuk hayatına başladı, şanssızlıklar yüzünden yarıda kaldı.

2 yıldır mutlu bir evliliği var. Yiğit İzik, haftada 4 gün fitness yapıyor. Boğa burcu olan Yiğit İzik, sabırlı ve sınırlı biri. Yiğit İzik Survivor'a katılma amacını: 'Hayatımın en güçlü, en farklı deneyimini yaşamak istiyorum' sözleriyle anlatıyor.

Yiğit İzik aynı zamanda aktif bir sosyal medya kullanıcısı. Yaptığı ünlü paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yiğit İzik, Kemal Doğulu, Pascal Nouma, Erdem Yener, Şinasi Yurtsever, Emrah Kaman ve Onur Büyüktopçu gibi isimlerle çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor'da yarışacak Ünlüler Takımı şu isimlerden oluşuyor: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı, Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir ve kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.