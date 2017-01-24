Eser West'ten Erdi'ye: Gıcık bir karakterin var

Survivor 2017 gönüllüler takımı içerisinde yer alan Eser West programın ilk bölümüne damga vurdu. Çıktığı bütün mücadelelerden galibiyetle ayrılan Eser West takım arkadaşlarından da tebrik alırken tanıtım videosunda yaptığı iddialı açıklamaların hakkını vermişti. Eser West şimdi de Erdi ile yaptığı konuşmayla gündeme geldi.

Daha önce meydana gelen Gökhan ve Erdi arasındaki tartışmaya Eser de dahil oldu.

Eser, Erdi'ye 'Senin gıcık bir karakterin var' diyerek yüklendi.

Konuşmayı çok fazla sevmediğini ifade eden yarışmacı şampiyon olmak için adaya geldiğini dile getirdi.

ESER WEST KİMDİR?

ABD doğumlu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Cansel Çördük ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan West, Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam eden Kısmetse Olur'da damat adayı olarak yarışmıştı.

Vücudunun büyük bir bölümünü dövme ile kaplayan Eser West, 1990 yılında New York’ta dünyaya geldi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Eser West ABD’den Türkiye’ye gelmesinin ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur adlı evlilik programına katılmıştı.

1.75 boyunda olan damat adayı 80 kilo ağırlığına sahipken yarışmada Cansel Çördük ile aşk yaşamıştı. Babası ABD’li olan West, yarışmanın ardından sevgilisi ile aşk yaşamaya devam ederken yeni aşk hayatı ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. La Guardia Communitiy College üniversitesinde eğitim hayatını tamamlayan West bir süre önce Hande Yener’in klibinde yer almıştı.

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