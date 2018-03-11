Tolgshow son bölüm izle FOX TV’de Tolgshow konuğu Özge Ulusoy kimdir kaç yaşındadır aslen nerelidir

Özge Ulusoy kimdir nereli kaç yaşında sorusu TOLGSHOW'da konuk olması ile birlikte internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Tolga Çevik’in milyonları ekran başına kilitleyen programı TOLGSHOW’un bu haftaki konuğu Özge Ulusoy olacak. Özge Ulusoy TOLGSHOW’da itiraf etti: Türk erkeğine uzun süredir yaklaşamıyorum! İkilinin esprili diyalogları izleyenleri yine kahkahaya boğacak. Özge Ulusoy hakkında merak edilenleri ve TOLGSHOW programında yaşanan tüm gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz. İşte TOLGSHOW konuğu Özge Ulusoy'un hayat hikayesi



Tolga Çevik’in “Bekar mısın?” sorusuna ünlü sunucu ve modelin verdiği “Evet, uzun süredir Türk erkeğine hiç yaklaşmıyorum” cevabının ardından ikili, çocukları aynı okulda okuyan iki bekar ebeveynin tanışması oyununu oynayacaklar. Ulusoy’un oğlu okulda Çevik’in oğlunu dövdüğü için Çevik, Ulusoy’un kapısına dayanacak fakat karşısındaki kadının güzelliğinden büyülenince olaylar her zamanki gibi çığırından çıkacak.



Fenomen karakter ‘Bay Bıngıl’...



Oyunun ikinci perdesinde ‘Arkadaşım’ fenomen karakter ‘Bay Bıngıl’ olarak karşımıza çıkacak. Posta dağıtıcısı Bay Bıngıl hep hayalini kurduğu o diskoya gidecek gitmesine ama başına gelmeyen kalmayacak...



Sıra dışı program TOLGSHOW’un yine çok eğlenceli yeni bölümü 10 Mart Cumartesi saat 23.15’te FOX’ta.





ÖZGE ULUSOY KİMDİR?



28 Ekim 1982 doğumlu Özge Ulusoy ilkokuldan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü sınavlarını kazanarak ortaokul-lise hayatına orada devam etti. Üniversitenin ilk iki yılını da aynı okulda okuyarak üçüncü sınıfta yatay geçişle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçti. Orada da bir yıl eğitim aldıktan sonra son senesinde sınıf atlayarak Klasik Bale Bölümü'nden mezun oldu. Miss Turkey 2003 ikincisi olduğu ve profesyonel mankenliğe adım attığı yıl eğitim hayatına da yeniden atıldı ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yonetimi Bölümü'nü kazanıp eğitimine ikinci bir üniversite okuyarak devam etmeye başladı. Bu okuldan 2007 yılında mezun oldu.

Önce 2006 yılında ilk sezonda daha sonra 2008 yılında üçüncü sezonda, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayınlanan polisiye dizisi Arka Sokaklar'da rol almaya başladı ve bir sezon boyunca "Yeliz Öğretmen" karakterini canlandıran Özge Ulusoy, 2010 yılında ise Star TV'nin Ateşe Yürümek adlı dizisinde Yavuz Bingöl, Ahu Türkpençe ve Şerif Sezer'le birlikte rol aldı. 2011 yılında, kendisinin ilk sinema filmi olan Kutsal Damacana: Dracoola'da başrolde oynadı. Ona yine başrolde Ersin Korkut ve Şahin Irmak eşlik etti.







Aynı zamanda rock grubu Badem'in Sen Ağlama, Kalpsiz, Geceyedir Küsmelerim ve Yorgunum kliplerinde rol aldı. İlker İnanoğlu ile yıllarca beraberliği uzun süre konuşulan manken Özge Ulusoy, ünlü Amerikan formatı Survivor'ın Türk versiyonu olan, Show TV'de yayınlanan ve prodüksiyonu Acun Medya tarafından yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler adlı reality television game show programında Ünlüler Grubu'nda 2 Nisan 2011 tarihinden 6 Haziran 2011 tarihine kadar Dominik Cumhuriyeti'nde yarışmış ve yarışmaya beşinci olarak veda etmiştir.Yarışmadan döndükten bir süre sonra popüler tv programı Bugün Ne Giysem? de yarışmacıların hazırlanıp jüri önüne gönderildiği Uğurlu Oda'yı yönetti.Daha sonra ise Uğurlu Oda'yı bırakıp jüri koltuğuna geçmiştir.



İzmirli bir ailenin en küçük çocuğu olan Özge Ulusoy'un ablası, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve Marmara Üniversitesi'nde doçent öğretim üyesidir, annesi Ankara'da belediye başkanlığı yapmıştır, babası ise emekli askerî hâkimdir.