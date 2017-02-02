Tuğba Özerk ile Altan Nuh boşandı!
Geçtiğimiz yaz çıktıkları Bodrum tatilinde evlilik kararı alan ve bir hafta içinde nikah masasına oturan şarkıcı Tuğba Özerk ile menajeri Altan Nuh tek celsede boşandı.
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk 5 ay önce evlendiği menajeri ve 10 yıllık arkadaşı olan Altan Nuh ile tek celsede boşandı.
DÖRDÜNCÜ AYDA AYRILIK KARARI ALMIŞLARDI
Evliliklerinin dördüncü ayında ayrılma kararı alan çift birbirini şiddet uygulamakla suçlamıştı. Tuğba Özerk eşinin kendisine yumruk attığını ve burnunu kırdığını iddia ederken Altan Nuh ise 'Asıl şiddete ben uğradım. Bana çektiği bıçağı alırken elim kesildi' açıklamasında bulunmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.