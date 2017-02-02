Tuğba Özerk ile Altan Nuh boşandı!

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk 5 ay önce evlendiği menajeri ve 10 yıllık arkadaşı olan Altan Nuh ile tek celsede boşandı.

DÖRDÜNCÜ AYDA AYRILIK KARARI ALMIŞLARDI

Evliliklerinin dördüncü ayında ayrılma kararı alan çift birbirini şiddet uygulamakla suçlamıştı. Tuğba Özerk eşinin kendisine yumruk attığını ve burnunu kırdığını iddia ederken Altan Nuh ise 'Asıl şiddete ben uğradım. Bana çektiği bıçağı alırken elim kesildi' açıklamasında bulunmuştu.