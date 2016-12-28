Pelin Öztekin ile Kıvanç Baran Arslan ayrıldı
Magazin dünyasının bir ayrılıp bir barışan çifti Pelin Öztekin ile Kıvanç Baran Aslan bu kez birlikteliklerine son noktayı koydular.
Üç yıl önce rol arkadaşı Kıvanç Baran Arslan’la aşk yaşamaya başlayan Pelin Öztekin Temmuz ayında nişan atmıştı.
“Hayatımı yaşamak istiyorum” diyerek ilişkisini bitiren Öztekin, kısa bir süre sonra Arslan ile barıştıklarını Instagram hesabından duyurmuştu. Ancak ünlü çiftten bir kez daha kötü haber geldi.
Kıvanç ayrıldı
İkilinin tekrar ayrıldığı ortaya çıktı. Bu kez ilişkiyi noktalayan tarafın ise Kıvanç Baran Arslan olduğu öne sürüldü.
Öztekin ve Arslan bu kararlarından sonra ise sosyal medyadaki birlikte oldukları fotoğrafları silerken, birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.
Ünlü çift kısa bir önce, “İlişkimiz çok güzel gidiyor. Bunu yaz başında düğünle taçlandıracağız’’ diyerek evleneceklerini söylemişti.
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