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Jim Carrey yapımcı oldu

Ünlü aktör ve komedyen Jim Carrey, 'Tm Dying Up Here' adlı diziyle yapımcılığa soyundu.

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Usta aktör Jim Carrey, 70'li yılların stand-up komedi dünyasını konu alan Tm Dying Up Here' adlı diziyle yapımcılığa soyundu.
 
Komedyenlik günlerinden ilham alan projenin tanıtımında basın karşısına çıkan 54 yaşındaki aktör, "70'lerde inanılmaz tecrübeler yaşadım. Hayatta olduğum için şanslıyım" dedi.
 

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