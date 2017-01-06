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Komedyen Yavuz Seçkin'e haciz şoku!

Türk filmlerinin gişedeki başarısı üzerine birçok ünlü isim gibi yapımcılığa soyunan Yavuz Seçkin'e haciz şoku!

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Ünlü komedyen, bütün birikimi olan 2 milyon TL'yi 16 Eylül'de vizyona giren 'Yıldızlar da Kayar-Das Borak'a yatırmış, 
100 bin TL de kredi çekmişti. Film gişede ilgi görmeyince Seçkin maddi sıkıntıya düştü. 
 
BORCU YENİDEN YAPILANDIRDI 
Ünlü komedyenin banka kredisini geri ödeyememesi üzerine geçtiğimiz günlerde evine haciz geldi. Bu gelişme üzerine Seçkin, bankanın avukatlarıyla anlaşma yoluna gidip borcun yeniden yapılandırılmasını talep etti. Sanatçının yeni bir ödeme l tarihi vermesi üzerine haciz işlemi durduruldu.
 
Das Borak takma adını kullanan Saim'in popstar olma hikayesini anlatan 'Yıldızlar da KayarDas Borak'ı 33 bin kişi izledi. Milliyet

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