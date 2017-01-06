Komedyen Yavuz Seçkin'e haciz şoku!

Türk Astrofizikçi Burçin yeni bir galaksi keşfetti

Türk bilim insanlarının bilime katkılarını görünce çok heyecanlanıyoruz. İşte onlardan biri Burçin Mutlu Pakdil ve arkadaşları çok farklı bir yapıda gökada keşfetti ve adı da Burçin’in gökadası oluverdi.