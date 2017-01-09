Banu Alkan'ın zor anları!
'Demet Akbağ ile Çok Aramızda' programının son kurbanı 'Afrodit' lakaplı Banu Alkan oldu.
Show TV'de ekranlara gelen 'Demet Akbağ ile Çok Aramızda' programının final bölümü oldukça renkli görüntülere sahne olacak.
Akbağ, bu hafta Banu Alkan'ı şakaladı. Magazin programına konuk olduğunu düşünen ünlü oyuncunun, hayvanat bahçesinde başına gelmeyen kalmadı.
Kendisine eşlik eden muhabirle birlikte hayvanat bahçesine gelen 'Afrodit', birinin 'İmdat' diye bağırmasıyla Sibirya Kaplanı'nın kafesten kaçtığını anladı. Bu sırada büyük korku yaşayan Banu Alkan'ın, baygınlık geçirdiği görüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.