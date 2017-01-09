Banu Alkan'ın zor anları!

Rusya'da son 120 yılın en soğuk gecesi

Rusya'da hava tahmin merkezi Fobos, 6 Ocak'ı 7'sine bağlayan gecenin meteorolojik verilere göre başkent Moskova'da sadece bu kışın değil, son 120 yılda kaydedilen en soğuk gecenin yaşandığını açıkladı.