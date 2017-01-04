Ümit Erdim'den Seda Çınar'a evlenme teklifi
Eylül 2015'te Seda Çınar ile aşk yaşamaya başlayan Ümit Erdim sevgilisine yılbaşı gecesi evlilik teklif etti.
Sosyal medyada Seda Çınar'a " Ben olsam benimle evlenirdim" mesajı attı. Seda Çıkar şu yanıtı verdi." Ben olsam 'evet' derdim." İkili bu yaz nikah masasına oturacak. Ümit Erdim 1 yılda 45 kilo verip 142'den 97 kiloya düşmüştü. (posta)
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