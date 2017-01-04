Ümit Erdim'den Seda Çınar'a evlenme teklifi

Akhisar'dan bir transfer daha!

SPOR Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor transferde şu ana kadar Galatasaray'dan sol kanat oyuncusu Olcan Adın, Gaziantepspor'dan forvet Daniel Larsson ve Çin Süper Lig takımlarından Henan Jianye'den stoper Miral Samardzic'i kadrosuna dahil eden Akhisar Belediyespor'un İsveç temsilcisi Malmö'den ofansif orta saha oyuncusu Enoch Kofi Adu'yu renklerine bağlayarak dördüncü takviyeyi yaptı.