Ünlü oyuncu John Hurt hayatını kaybetti! John Hurt kimdir?
Dünyaca ünlü oyuncu John Hurt 77 yaşında hayatını kaybetti. Sinemanın en önemli isimlerinden biri olan Hurt, bir süredir kanserle mücadele ediyordu...
The Elephant Man, 1984, The Hit, Doctor Who, V For Vendetta, Alien, Harry Potter gibi önemli yapımlarda yer alan Hurt’ün kariyerinde 2 Oscar ödülü de bulunuyordu.
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John Vincent Hurt kimdir?
(d. 22 Ocak 1940), İngiliz film-dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Midnight Express, Alien, The Elephant Man, Nineteen Eighty-Four, Rob Roy, Harry Potter and the Philosopher's Stone, Spaceballs, V for Vendetta, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull ve Hellboy gibi filmlerde rol almıştır. Geceyarısı Ekspresi filmi'ndeki rolü ile Akademi Ödülü adayı olmuştur. Fil Adam filminde ağır makyaj altında oynamıştır. Merlin adlı dizide seslendirdiği Ejderha (Büyük Ejder) ile dizinin oyuncu kadrosu arasında ilk sırayı almayı başarmıştır.
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