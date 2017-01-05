Oyuncu Secda Dalgıç'a sapık dadandı!

Sevda Dalgıç'ın geçtiğimiz sene yaz ayından bu yana başına sapık bela oldu. İsmi bilinmeyen kişi, ünlü oyuncuyu önce sosyal medya hesaplarından rahatsız etmeye başladı. Daha sonra ise cep telefonu numarasını bularak mesajlar atmaya devam etti. Aynı kişi, daha da ileriye giderek, Dalgıç'ın evine çiçekler gönderdi.

Oyuncu, spor çıkışı otomobilin üstünde çiçekler ve oyuncak ayılar görünce şok oldu. Bardağı taşıran son damla ise tacizcinin, Savda Dalgıç'ın telefonunu hackleyerek arkadaşlarına taciz mesajı atması oldu. Tacizci, kendisine mesaj atan Dalgıç'ın arkadaşına da tehdit etti.

Ünlü oyuncu, sapığın numaralarını sürekli engellenmesine rağmen, yeni bir hat ile her gün rahatsız ediliyor. Tacizci, oyuncuya, "Aşiretimin sultanı", "Artık komşu olduk", "Seni çok seviyorum" gibi mesajlar atıyor.

SAVCILIĞA GİTTİ

Zor günler geçiren Sevda Dalgıç, soluğu savcılıkta aldı. Bugüne kadar hiç görmediği kişinin yakalanması için başvuruda bulundu.