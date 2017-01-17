Ünlü sanatçıdan 'Diriliş Ertuğrul' itirafı! Özellikle nostalji albümleriyle müzik sektörüne damgasını vuran usta sanatçı Muazzez Ersoy, TRT1'in fenomen dizisi ile ilgili konuşarak "Diriliş Ertuğrul dizisinde oynamak isterim." dedi.

Geçtiğimiz aylarda 90'lı yılların sevilen pop şarkılarını yorumlayarak yepyeni bir proje albüme imza atan sevilen şarkıcı Muazzez Ersoy, bir radyo programında Yasemin Şefik'in konuğu oldu. Yeni albümü ile ilgili konuşan Ersoy, albümdeki bütün şarkıların aranjesini Ozan Çolakoğlu'nun yaptığını belirterek "Eğer yetiştirmeseydi Gülşen'le evlenmelerine izin vermeyeceğimi söyledim. Kız bizim diyerek onu tehdit ettim." dedi.

"SADECE DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNİ İZLİYORUM"

Yasemin Şefik'in "Muazzez Ersoy evde ne yapar? Mesela hangi diziyi çekirdek çitleyerek izler?" sorusuna Ersoy "Sadece ve sadece Diriliş Ertuğrul dizisini izliyorum. İşim olur kaçırırsam da hemen o bölümü internetten izliyorum. Tarihimizde olmuş olayları, devletimizin kuruluşunu çok iyi anlatıyor. Ben o diziyi sadece izlemiyorum, yaşıyordum da." cevabını verdi.

"NENE HATUN'UN HAYATINI ÇEKSİNLER, BEN OYNARIM"

Yıllar önce rol aldığı dizi ve filmler çok konuşulan sanatçı" Kurtuluş Savaşı, Diriliş Ertuğrul gibi bir yapımda oynamak isterim. Bizim geçmişimizde yaşadığımız sıkıntıyı bilmemiz gerekiyor. "Nene Hatun" mesela onun hayatını çeksinler ben oynarım." dedi