Ebru Yaşar'ın evinin çardağı çöktü!

Hafta sonunu geçirmek için eşi Necat Gülseven'le birlikte Ömerli'deki çiftliklerine giden Ebru Yaşar, tatsız bir olay yaşadı.

Ünlü şarkıcı ve eşi, bahçeye girer girmez büyük şaşkınlık yaşadılar. Çift, çardaklarının yerle bir olduğunu gördü.

Yoğun kar yağışı sonrası üzerindeki kar birikintisini taşıyamayan çatının çöktüğünü gören Ebru Yaşar ve Necat Gülseven, "Kar bizi de vurdu ama Allah beterinden saklasın. Altında biz ya da bir başka can da olabilirdi. Çok şükür büyük tehlike atlatıldı" ifadelerini kullandı.

Ebru Yaşar, yerle bir olan çardağın videosunu instagram hesabından paylaştı.