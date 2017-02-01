Ünlü şarkıcı ölümden döndü!

Klip çekimi sırasında talihsiz bir kaza geçiren pop müziğin genç ve başarılı isimlerinden Aynur Aydın, ölümden döndü. Yönetmenliğini Şenol Korkmaz'ın yaptığı klibin çekimlerinde güzel şarkıcı, bindiği attan düştü.

Avrupa'da başarılı işlere imza atan Aynur Aydın, Türkiye'deki kariyerinde de sağlam adımlarla ilerliyor. Türkiye'de en çok yayınlanan klipler arasında yıldız isimleri geride bırakıp zirvede olan Aydın, geçtiğimiz yıl Nisan ayında çıkardığı "Emanet Beden" albümündeki şarkıları kliplendirmeye devam ediyor.

KLİPLERİNİ DÖRTLEDİ

Albümün 4'üncü klibini sözü ve müziği Habil Ceyhan'a ait olan 'Anlatma Bana' isimli şarkıya çeken genç şarkıcı, klip için yine İsveç'in Stockholm kentini seçti. Klip çekimi sırasında talihsiz bir kaza geçiren Aydın, ölümden döndü. Yönetmenliğini Şenol Korkmaz'ın yaptığı klibin çekimlerinde güzel şarkıcı, bindiği attan düştü.



KLİP ÇEKİMİNDE ATTAN DÜŞTÜ

Albümdeki en az iki şarkıyı daha kliplendireceğini belirten Aydın, "At bir anda şaha kalktı ve aynı anda tepti. O düşme anını anlatamam. Düştüğümde zaten bayılmışım" diyerek yaşadıklarını paylaştı.