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Esra Balamir, yılbaşı gecesi terk edildiğini söyledi

Şarkıcı Esra Balamir, önceki gün Etiler’de alışveriş yaparken görüntülendi.

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Etiler'de alışveriş sonrası muhabirlerin sorularını cevaplayan Esra Balamir, yılbaşı gecesi yaşanan hain saldırının hala etkisinden çıkamadığını ve aynı gece sevgilisi tarafından da terk edildiğini söyledi.
 
"AİLESİNDEN BANA ONAY ÇIKMADI"
 
O gece üst üste iki şok yaşayan şarkıcı, "Yılbaşı gecesi terk edildim. Karşı tarafın ailesinden bana onay çıkmadı. Ancak en büyük şoku gece kulübünün saldırısını duyduğum an yaşadım. İçimiz kan ağladı. Ailem Avustralya'da yaşıyor, beni çağırsalar da gitmiyorum. Ülkemde yaşamayı tercih ediyorum" dedi.

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