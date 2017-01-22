Ustalar için şarkı söyledi
Kuzey Kıbrıs’ta Merit Crystal Cove Hotel’de sahne alan Suzan Kardeş hareketli parçaları ile unutulmaz bir geceye imza attı.
- Magazin servisi
Sinemanın 100. yılı şerefine yaptıkları pot poriyi seslendiren ve “Buradan Tarık Akan’a, Ayberk Atilla’ya yollayalım” diyen Kardeş, konuklardan büyük alkış aldı. Şarkısını seslendirdikten sonra da “Ne güzel oldu onları da andık” dedi.
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