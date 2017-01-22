Ustalar için şarkı söyledi

Sinemanın 100. yılı şerefine yaptıkları pot poriyi seslendiren ve “Buradan Tarık Akan’a, Ayberk Atilla’ya yollayalım” diyen Kardeş, konuklardan büyük alkış aldı. Şarkısını seslendirdikten sonra da “Ne güzel oldu onları da andık” dedi.