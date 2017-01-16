"Nusret tişörtlü" Ben Affleck fotomontaj çıktı!
Dünyaca ünlü aktör Ben Affleck'in, son günlerde tuz serpme hareketiyle gündemde olan Nusret Gökçe'li tişört giydiği iddiası sosyal medyayı sallamıştı. Ancak kısa süre sonra gerçek anlaşıldı.
Sosyete etçisi olarak bilinen Nusret Gökçe, sosyal medyada yayınladığı pek çok videonun sonunda yaptığı kendine has tuz serpme hareketiyle fenomen olmuştu. Nusret'in bir Amerikan talk şov programında espri konusu olduğu haberleri yayılmış, Hollywood yıldızı Ben Affleck'in de Nusret'in tuz serptiği elinin yer aldığı bir tişört giydiği iddia edilmişti.
Posta'nın haberine göre; ortaya çıkan fotoğraflar, bu görüntülerin fotomontaj olduğunu gösterdi.
Orijinal fotoğrafta Los Angeles'ta havaalanında görüntülen Ben Affleck'in üzerinde desensiz, siyah bir tişört bulunuyordu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.