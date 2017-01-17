Yasemin Özilhan kayınvalidesini kızdırdı!
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan'ın eşiyle birlikte paylaştığı bu fotoğraf kayınvalidesi tarafından tepki görmesine neden oldu.
Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile çektiği fotoğrafı önceki gün Instagram hesabında paylaştı.
Zafer işareti yaparak poz veren ikilinin bu fotoğrafına mesaj yağdı.
Bir kullanıcı, 'Yaptığınız hareket İngiltere'de küfür diye algılanıyor. Barış işareti yapacaksanız eliniz içeri doğru değil, dışarı doğru olması gerekiyor; uyarmak istedim' dedi.
"ABUK SUBUK YORUMLAR"
Takipçinin yorumunu beğenen Yasemin Özilhan'ın kayınvalidesi Emine Özilhan da, başka bir takipçinin tepkisi üzerine "Saçma sapan yorumu kimin yazdığını görmek için yanlışlıkla basmışım. Bunlar abuk sabuk yorumlar" dedi.
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