Yeni yarışmacı Survivor Fatih kimdir kaç yaşında?

Survivor’a yeni yarışmacılar katılıyor. Yeni yarışmacı Survivor Fatih Hürkan kimdir? Survivor’da geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı’nın tanıttığı 4 yeni adaydan üçü adaya girecek. Bu adaylardan biri de Fatih Hürkan oldu. Survivor Fatih kimdir? Annesini kaybettikten sonra oyunculuk dünyasından uzak duran Fatih hakkında merak edilenler.

SURVİVOR FATİH HÜRKAN KİMDİR?

Survivor Fatih, ada konseyinde kendini şöyle tanıttı:

Fatih uzun süredir Survivor’a gelmek istiyordu ve hayatında Survivor’un büyük bir yer kapladığını söylüyor. Çocukluğunda judo yaptığını söyleyen Fatih’in İstanbul Şampiyonluğu bulunuyor. Uzun dönem kalecilik de yapan Fatih, haftanın 3 günü halı saha bir gün voleybol oynuyor ve bir gün de cross-fit yapıyor. Annesini kaybettikten sonra oyunculuk dünyasından uzak durdu.

SURVIVOR'DA NELER OLDU?

Survivor 2017’nin ilk eleme bölümü için geri sayım başladı. 22 Ocak bölümünde İlk dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybederek oldukça zor bir dönemece girdi. İkinci defa ada konseyine gitmek zorunda kalan Gönüllüler, konsey öncesinde kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. İkinci dokunulmazlığı alan isim Ogeday oldu. 3. isim yine toplu oylama sonucunda ortaya çıkarken; 4. ismi Ogeday belirledi. Çoğunluk oyuyla elemeye kalan 3. isim Berna oldu. İkinci dokunulmazlığın sahibi Ogeday ise Eser West ismini verdi. Böylece Erdi, Fulya, Berna ve Eser West eleme potasına kaldı. Survivor'ın ilk elemesi bu akşam yapılacak, bu dört isimden biri ıssız ada defterini erkenden kapatmış olacak.