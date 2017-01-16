Yılmaz Erdoğan sinemaya ara veriyor

Kelebeğin Rüyası, Son Umut ve Ekşi Elmalar gibi filmlerle beyazperde de adından bahsettiren Yılmaz Erdoğan, sinemayı bırakıp tiyatroya ağırlık vereceğini söyledi.

"ŞİMDİ AĞIRLIĞI TİYATROYA VERECEĞİM"

Bugünlerde "Münaşaka" ile sahnelerde yer alan Erdoğan, ilerleyen zamanlarda tiyatroya yöneleceğini söyledi. Bir davette ortaya çıkan Erdoğan, "Yıllardır sinema filmi yapıyorum, şimdi ağırlığı tiyatroya vereceğim. Amerika ve Avusturya başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı turnesine çıkacağım" diye konuştu.

"BELÇİM TABİ Kİ FİLMİ İZLEDİ"

Belçim Bilgin ile evli olan ve boşanacakları konuşulan Erdoğan, eşinin "Ekşi Elmalar" filmini izlemediği haberlerine ise tepki göstererek "Belçim tabii ki filmi izledi" diye konuştu.