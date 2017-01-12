Zehra Çilingiroğlu'nun İngiltere imajı

Hülya Avşar'ın üzerine titrediği kızı Zehra Çilingiroğlu bir süredir yeni yaşantısına alışmaya çalışıyor. Eğitim için İngiltere'yi tercih eden Zehra görünen o ki burada yeni bir görüntüye bürünmüş. Son olarak, yeni yılda annesini izlemek üzere İstanbul'a gelen Zehra, neredeyse çocukluğundan beri uzun olan saçlarını kestirdi. Zehra'nın yeni fotoğrafını babası Kaya Çilingiroğlu Instagram'da paylaştı. Annesi Hülya Avşar'ın o kareye yorumu ise "Maşallah" oldu.