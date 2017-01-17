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120 Bin TL'lik teklif

Oyuncu Şükrü Özyıldız birlikte olduğu stilist Rabia Yaman'a evlilik teklifi etii.

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Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile beraber olan Rabia Yaman sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla evlilik teklifi aldığını paylaştı.

Yaman, hesabında 120 bin TL'lik yüzüğüyle çektirdiği resmi paylaştı.

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