120 Bin TL'lik teklif
Oyuncu Şükrü Özyıldız birlikte olduğu stilist Rabia Yaman'a evlilik teklifi etii.
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile beraber olan Rabia Yaman sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla evlilik teklifi aldığını paylaştı.
Yaman, hesabında 120 bin TL'lik yüzüğüyle çektirdiği resmi paylaştı.
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