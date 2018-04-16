16 Nisan reyting sonuçları Çukur, Söz, Siyah Beyaz Aşk, 8.Gün, Yasak Elma kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? 16 Nisan 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları ne oldu? 16 Nisan 2018 Pazartesi günü reytinglerinde kim galip geldi? Fox TV'de Yasak Elma sürpriz yaptı. Star TV Söz ve Show TV Çukur reytinglerde ne yaptı? ATV'nin yeni dizisi 8.Gün ise hakkında atılan iddiaları destekler nitelikte sonuçlarla karşımızda. Kanal D'nin Siyah Beyaz Aşk dizisi ise yerinde saymaya devam ediyor. Peki diğer yapımlarda durum ne? 16 Nisan 2018 Pazartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

16 Nisan reyting sonuçları

16 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin detaylarında yerini alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI (9 NİSAN)

9 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Söz 19.51 share ile birinci, Çukur dizisi 19,14 share ile ikinci Yasak Elma dizisi 14,39 share ile üçüncü oldu. AB puan türünde 23,37 share alan Çukur birinci, 16,98 share alan Survivor ikinci, 14,95 share alan söz dizisi üçüncü oldu. ABC puan türünde 23.44 share alan Çukur listede birinci sırada yer alırken ikinciliği 16,13 ile Survivor, üçüncülüğü ise 15,05 share ile Söz dizisi aldı.

TOTAL

AB

ABC1

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

Tek bir televizyon izlenme oranı (reyting) puanı, takip edilen bir bölgedeki seyircilerin belli bir dakikadaki sayılarının %1'ine karşılık gelir. Örneğin 2004 yılı itibarıyla ABD'de 109,6 milyon televizyonlu ev vardı. Dolayısıyla, 2004-05 izleme sezonu için, ulusal bir reyting puanı bu sayının %1 olan 1.096.000 eve karşılık gelir. Bir programın yayımında kullanıldığında, program süresince ortalama reyting puanı tipik olarak belirtilir. Reyting puanları genelde evhalkları için değil, belli demografik gruplar için verilir. Örneğin, 18-49 yaş grubu için bir reyting puanı, ülkedeki 18-49 yaş grubundaki insanların %1'ine eşdeğer sayılır.

Bir reyting puanı ile pay grubu farklıdır, reyting puanı tüm olasıl seyircilerin %1'ini ifade eder, pay puanı ise o an televizyon seyredenlerin %1'ine karşılık gelir. Dolayısıyla bir yayının payı, genelde reytingden daha anlamlıdır, özellikle toplam TV seyrinin düşük olduğu zamanlarda (gece geç saatler gibi).

İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.