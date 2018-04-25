24 Nisan 2018 reyting sonuçları Kadın mı EDHO mu Mehmed Bir Cihan Fatihi mi kim birinci?

24 Nisan reyting sonuçları Kadın mı EDHO mu Mehmed Bir Cihan Fatihi mi kim birinci? 24 Nisan reyting sonuçları hem yapımcılar hem de izleyiciler tarafından araştırılıyor. Salı günleri reyting yarışında FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın birinciliği alıyor. Peki bu hafta ne oldu? Kadın mı EDHO mu? birinci? Mehmed Bir Cihan Fatihi kaçıncı oldu? 24 Nisan 2018 reyting sonuçlarında TOTAL AB ABC1 sıralaması merak ediliyor. Dünkü reyting sonuçlarında galip kim oldu? Geçen hafta Total puan türünde 27,69 share alan Kadın dizisi birinci, 17,84 share alan EDHO ikinci, 16,18 share alan Kadın Özet üçüncü oldu. AB puan türünde 25,53 share alan Kadın birinci sırada, 19,27 share alan Ufak Tefek Cinayetler ikinci sırada, 15,16 share alan EDHO üçüncü sırada yer aldı. İşte 24 Nisan reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralaması…

24 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

17 NİSAN SALI REYTİNG SONUÇLARI (GEÇEN HAFTA)

17 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 27,69 share alan Kadın dizisi birinci, 17,84 share alan EDHO ikinci, 16,18 share alan Kadın Özet üçüncü oldu. AB puan türünde 25,53 share alan Kadın birinci sırada, 19,27 share alan Ufak Tefek Cinayetler ikinci sırada, 15,16 share alan EDHO üçüncü sırada yer aldı. ABC puan türünde zirvenin sahibi değişmedi. 25,66 share alan Kadın birinci olurken, 17,49 share alan EDHO ikinci oldu. Ufak Tefek Cinayetler 16,51 share ile üçüncü sırada yer aldı.

TOTAL

AB

ABC

23 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

23 Nisan reyting sonuçları belli oldu. Total puan türünde 28.34 share alan Söz birinci, 16.22 share alan Çukur ikinci, 16.73 share alan Survivor üçüncü, 12.52 share alan Yasak Elma dördüncü oldu. AB puan türünde 21.32 share alan Çukur birinci sırada, 17.71 share alan Survivor ikinci sırada, 13.03 share alan Söz dördüncü sırada yer aldı. ABC puan türünde 23.32 share alan Çukur zirveye adını yazdırdı. Survivor 28.04 share ile ikinci, Söz 14 share ile üçüncü oldu.

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

Tek bir televizyon izlenme oranı (reyting) puanı, takip edilen bir bölgedeki seyircilerin belli bir dakikadaki sayılarının %1'ine karşılık gelir. Örneğin 2004 yılı itibarıyla ABD'de 109,6 milyon televizyonlu ev vardı. Dolayısıyla, 2004-05 izleme sezonu için, ulusal bir reyting puanı bu sayının %1 olan 1.096.000 eve karşılık gelir. Bir programın yayımında kullanıldığında, program süresince ortalama reyting puanı tipik olarak belirtilir. Reyting puanları genelde evhalkları için değil, belli demografik gruplar için verilir. Örneğin, 18-49 yaş grubu için bir reyting puanı, ülkedeki 18-49 yaş grubundaki insanların %1'ine eşdeğer sayılır.

Bir reyting puanı ile pay grubu farklıdır, reyting puanı tüm olasıl seyircilerin %1'ini ifade eder, pay puanı ise o an televizyon seyredenlerin %1'ine karşılık gelir. Dolayısıyla bir yayının payı, genelde reytingden daha anlamlıdır, özellikle toplam TV seyrinin düşük olduğu zamanlarda (gece geç saatler gibi).

İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.