26 Nisan reyting sonuçları Avlu, Mehmetçik Kut’ül Amare, Bizim Hikaye, Survivor kim birinci? En çok hangi dizi izlendi? Televizyon ekranlarında reytingleri yüksek olan diziler arasında yine çekişme yaşandı. 26 Nisan reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? Büyük rekabete sahne olan reyting mücadelesi, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Perşembe günleri kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Bizim Hikaye mi? Avlu mu? Survivor mı? sorusu da dün akşam itibarı ile yanıtlanmış olacak. İşte 26 Nisan Perşembe reyting sonuçlarına göre Totalde, AB'de ve ABC'de zirvenin sahibi! İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

26 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

25 NİSAN ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

25 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1. sırayı Sen Anlat Karadeniz 39,94 share ile alırken 2. sıra 20,36 share alan Sen Anlat Karadeniz özeti oldu. 3. sıra 20,32 share ile Fatih Portakal ile Ana Haber’in oldu AB sonuçlarında ise Sen Anlat Karadeni 29,42 share ile 1. olurken 2.liği 24,96 share ile Fatih Portakal ile Ana Haber aldı. 3. sıra da 12,22 share ile Diriliş Ertuğrul Özel’in oldu. ABC'de ise 32,36 share ile Sen Anlat Karadeniz 1. 23,13 share ile Fatih Portakal ile Ana Haber 2. Sen Anlat Karadeniz Özet ise 17,15 share ile 3. oldu.

19 NİSAN PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI( GEÇEN HAFTA)

19 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Fenerbahçe Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı 33,07 share ile birinci, Bizim Hikaye dizisi 14,90 share ile ikinci, Avlu dizisi 14,07 share ile üçüncü oldu. AB puan türünde 37,36 share alan Fenerbahçe Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı birinci, 13,35 share alan Avlu Dizisi ikinci, 13,51 share alan Survivor yarışması üçüncü oldu. oldu. ABC puan türünde 35,65 share alan Fenerbahçe Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı listede birinci sırada yer alırken ikinciliği 15,08 ile Survivor , üçüncülüğü ise 13,08 share ile Avlu Dizisi aldı.

TOTAL

AB

ABC1

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

Tek bir televizyon izlenme oranı (reyting) puanı, takip edilen bir bölgedeki seyircilerin belli bir dakikadaki sayılarının %1'ine karşılık gelir. Örneğin 2004 yılı itibarıyla ABD'de 109,6 milyon televizyonlu ev vardı. Dolayısıyla, 2004-05 izleme sezonu için, ulusal bir reyting puanı bu sayının %1 olan 1.096.000 eve karşılık gelir. Bir programın yayımında kullanıldığında, program süresince ortalama reyting puanı tipik olarak belirtilir. Reyting puanları genelde evhalkları için değil, belli demografik gruplar için verilir. Örneğin, 18-49 yaş grubu için bir reyting puanı, ülkedeki 18-49 yaş grubundaki insanların %1'ine eşdeğer sayılır.

Bir reyting puanı ile pay grubu farklıdır, reyting puanı tüm olasıl seyircilerin %1'ini ifade eder, pay puanı ise o an televizyon seyredenlerin %1'ine karşılık gelir. Dolayısıyla bir yayının payı, genelde reytingden daha anlamlıdır, özellikle toplam TV seyrinin düşük olduğu zamanlarda (gece geç saatler gibi).

İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.