9 Nisan reyting sonuçları 2018 Çukur mu Söz mü Yasak Elma mı Siyah Beyaz Aşk mı 8. Gün mü kim birinci oldu

9 Nisan reyting sonuçları Çukur mu Söz mü Yasak Elma mı Siyah Beyaz Aşk mı 8. Gün mü kim kazandı? En çok hangi dizi izlendi? 9 Nisan 2018 reyting sonuçlarına göre Çukur, Söz, 8.Gün, Siyah Beyaz Aşk, Yasak Elma TOTAL sırada kaçıncı oldu? Pazartesi reytingleri haberimizde yer alacaktır. 9 Nisan reyting sonuçlarında TOTAL AB ABC1 sıralaması nasıl? Geçen haftaki reyting sonuçlarına göre Total'de Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 19.55 share ile zirvede yer aldı. 18.82 share ile Star TV'de ekrana gelen Söz ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 16.97 share ile Survivor yer aldı. Çukur dizisi 24.84 share ile AB grubunda da zirveyi kaptı. 15.52 share ile Söz ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 16.21 share ile Survivor yer aldı. ABC grubunda da ilk 3 sıra değişmedi.Çukur 23.88 share ile zirvede yer alırken, Söz ikinci, Survivor ise üçüncü sırada yer aldı. İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır.

9 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yerini alacaktır.

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

2 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Çukur 19.55 share alırken, Söz dizisi 18.82 share aldı. AB puan türünde 24.84 share alan Çukur birinci, 15.52 share alan Söz ikinci oldu. ABC puan türünde 23.88 share alan Çukur zirveye adını yazdırdı.

8. GÜN DÜN AKŞAMKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

8. Gün dizisinin 3. Bölüm fragmanında; Bahar annesinin yaşadığının haberini aldıktan sonra onu kurtarmak için girişimlerde bulunuyor. Fakat bu çabalar sonucunda Bahar hal annesine kavuşamıyor. Hiç bilmediği bir dünyaya adım atan Bahar bu karanlık işlerin kendisine göre olmadığını da biliyor. Bu yüzden bir iç hesaplaşma geçiriyor. Sahilde oturup annesini kurtaramadığı için göz yaşı döküyor. Bunun üzerine Hayati kızının yanına geliyor. Kendisi kimsesiz ve yalnız hisseden Bahar’a yardımcı olmak istiyor. Hayati ‘’ izin ver anneni bulayım ben de onu son kez göreyim’’ diyor. Bahar ise kendisine destek olan bu adamla acısını paylaşıyor.

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Öncelikle reyting ölçümünün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. Reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu asla ve kata bilinmez. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. Aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. Böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar. Reyting denekleri şirketlerin aldığı başvurular arasından seçiliyor. Denekler evlerinde televizyonlarını açtığı cihaz kayda giriyor ve hangi kanal izleniyorsa onun reytingi artmaya başlıyor.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

3- Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B TOTAL NEDİR ?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.