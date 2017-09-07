Bakanlık ekran yüzü çocuklar için harekete geçti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, özel bir televizyon kanalında yayımlanan "Çocuktan Al Haberi Ünlüler" programında ünlenen ve sosyal medyada kısa sürede binlerce takipçi sayısına ulaşan 5.5 yaşındaki Erzurumlu Efecan Koçyiğit gibi ekran yüzü olan tüm çocuklar için harekete geçti. Bu amaçla bakanlık bünyesinde bir de kurul oluşturuldu. Ekrana çıkan çocukların aileleri ile temasa geçilecek, çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek, ekonomik anlamda sömürülmelerine izin verilmeyecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yurtiçi ve yurtdışından binlerce takipçisi olan "Çitos Efe" için başlatılan kampanyaya seyirci kalmadı. Efecan'ın özellikle fazla kilolu olması ve her görüntüsünde çikolata, dondurma yemesi, sürekli yemekten bahsetmesiyle birlikte başlatılan kampanyada aile hedef haline geldi. Küçük çocuğun ekrana çıkarılmasının ve sürekli yemek yedirilmesinin çocuk istismarı olduğu savunuldu. Bunun üzerine harekete geçen bakanlık, bir kurul oluşturdu. Bu kurulda, reklam filmlerinde, dizilerde, eğlence programlarında çıkan çocukların durumu tek tek incelenecek. Çocukların aileleri ile görüşülecek. Bu çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek, ekonomik anlamda sömürülmeleri önlenecek.

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Bu kapsamda ilk olarak Erzurumlu Efecan Koçyiğit'in ailesi ile görüşen bakanlık yetkilileri, aileyi özellikle obezite konusunda uyardı. Efecan'ın doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirten yetkililer, ekrana çıkan miniklerin psikolojik olarak da desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yetkililer aileden, okullar açıldıktan sonra Erzurum İl Müdürlüğü'ne gelerek görüşmelere başlamalarını da istedi.

BAKANLIK DESTEĞİ YERİNDE OLMUŞ

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doktor Yelda Tan, Efecan'ın çok tatlı ve çok zeki bir çocuk olduğunu belirterek, şu uyarılarda bulundu: "Efecan medyanın üzerine atlayabileceği bir çocuk ama çok dikkatli olmak gerek. Bu çocuk bir ya da iki programda yer alabilir ama sürekli hale gelirse çocukta narsizm gibi kişilik bozukluğu oluşabilir. İlgiye bağımlı hale gelebilir. Efecan'dan yola çıkarak tüm çocuklar için konuşuyorum. Aile Bakanlığı'nın bu konuda devreye girmesi ve destek verecek olması çok yerinde olmuş. Çocuk neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemez. Onu yönlendirecek olan ailedir. Ailenin bilgilendirilecek olması da çok doğru."