Başbakan Yardımcısı Bozdağ: TRT World çalışanlarının serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Myanmar'da yaşanan haksızlıkları doğru ve objektif dünyaya duyurmak için en zor şartlar altında çalışırken gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan TRT World çalışanlarının serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Myanmar'da, Arakanlı Müslümanların yaşadığı katliamları dünyaya duyurmak için haber belgesel çalışmaları yaparken gözaltına alınan ve yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan 4 kişilik TRT World ekibinin, haklarındaki ilave suçlamaların düşürülmesinin ardından serbest bırakılmasına ilişkin, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

TRT World'ün, doğru ve objektif habercilik anlayışı ve haberleriyle sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki mazlumların, mağdurların, "eşitlik", "hak" ve "adalet" diyen herkesin bağımsız ve objektif sesi, gözü, kulağı olduğunu belirten Bozdağ, TRT World'ün, dünyanın en zor coğrafyalarında bile korkusuzca, cesaretle doğru ve objektif habercilik yaptığını vurguladı.

Bozdağ, şunları kaydetti: