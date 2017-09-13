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Bülent Serttaş dolandırıldı

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş kendisini telefonda Vali olarak tanıtanlar tarafından dolandırıldı. Serttaş dolandırıldığını anlayınca hemen savcılığa koştu.

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Ünlü sanatçı Bülent Serttaş kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtıp, yardım kampanyasına katılması için mesaj bırakanları aradı. Telefondaki şahıs Serttaş'tan tekerlekli sandalye kampanyasına destek vermesini istedi. Vali sandığı dolandırıcının ricasını kırmayan Serttaş, verilen hesap numarasına 15 bin lira para yatırdı. Parayı yatırdıktan sonra tekrar aradığı numaranın kullanım dışı olduğunu gören Serttaş, savcılığa başvurdu.
 
ANKARA'DA TESPİT EDİLDİLER
 
Serttaş, kendisini dolandıran şahıslardan şikayetçi oldu. Şüpheli iki kişi Ankara'da tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
Kaynak: Sabah

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