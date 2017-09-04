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Çağla Şıkel'den cenaze açıklaması

Model ve sunucu Çağla Şıkel kendi cenazesine katıldığını açıkladı. İşte Şıkel'in çok konuşulacak o sözleri...

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Deneyimli model ve sunucu, iki çocuk annesi Çağla Şıkel meditasyon yoluyla kendi cenazesine katıldığını açıkladı: "Herkes çok üzgündü ve ağlıyordu."

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