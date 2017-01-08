'Çok sevdiğim bir şarkı' dedi, cevabı yanlış çıkınca küfretti
ATV'de yayınlanan ve Selçuk Yöntem'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de trajikomik olay yaşandı. Yarışan kadın yarışmacı verdiği cevap ve şaşkınlık şekliyle herkesi şoke etti.
15 bin liralık baraj sorusuna kadar başarıyla gelen yarışmacı sesli soruda oldukça emin gözüktüğü bir soruda verdiği cevap yanlış çıkınca küfür etti. Yarışmayı televiyonlarından izleyen seyirciler için o anlar bant yayın olduğundan dolayı önceden önlemi alınarak biplendi. Fakat stüdyo seyircileri ve sunucu Selçuk Yöntem kısa süreli şaşkınlıklarını gizleyemediler.
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