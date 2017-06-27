Demet Akalın mescit yaptırıyor!

Demet Akalın, Gülben Ergen'e verdiği röportajda ev hayalinin nasıl gerçekleştiğini anlattı. Sanatçı Akalın, yıllardır dua etmek için gittiği Gölcük'teki Sultan Baba Türbesine kadınlar mescidi yaptırdığını söyledi. İşte röportajın o kısımları

- İstanbul’daki yeni evin hayırlı olsun. Hayalin olan bir evi aldın değil mi?

Çok sağ ol. Evet. Çok hayalini kuruyordum öyle beyaz ve büyük bir evin. Fiyatı abartıldığı gibi değil. İnsanların kazandıkları ile doğru orantılı. Herkesin alım gücüne göre kredisi var. Birikimimin üzerine kredi çekip aldık. Tadilatı biterse yaz sonu taşınmak istiyoruz.

"DİLEDİĞİM HİÇBİR ŞEYİ ALLAH GERİ ÇEVİRMEDİ"

-Gölcük’te mescit yaptırıyormuşsun. Doğru mu?

Sultan Baba Türbesi diye benim için çok uğurlu bir yer var. İlkokuldan beri gittiğim bir yer. Teyzemle giderdik bana “Takdir ya da teşekkür çiz” derdi. Yıllar geçtikte oraya çizdiğim hayallerim de değişti. Albüm kapağı çizer kenarlarına yıldız koyardım. Orada dilediğim hiçbir şeyi Allah geri çevirmedi. Senelerdir oraya çizgi filmlerdeki gibi beyaz bir ev çizerdim. Jakuzi, sauna, şömine gibi şeylere karşıyım. Sadece beyaz ve büyük bir ev istedim. Şimdi oraya kadınlar için bir mescit yaptırdım.

-Çocukluğunda bayramların nasıl geçerdi? O günden bugüne ne gibi farklar var?

Bayramlar artık bizim için iş gibi oldu. Pazar sabahı Okan Bodrum’da video çekerken “Hayırlı sezonlar” dedi. Gayriihtiyari dedi ama sezon denmez sonuçta, bu bir bayram. Ben aile ziyaretlerini bayramdan 3-5 gün önce yapıyorum. Ne kadar bayram tadında olur bilinmez ama herkesin bir koşturması var. Annemlerin de öyle kayınpederlerimin de. İlk önce onları ziyaret ediyoruz. Çünkü sonra vicdan yapıyor insan. Ben kızımı da böyle yetiştirmek istiyorum. Dededen de tatsın anneanneden de. Halasını, dayısını ve herkesi bilsin. Çünkü biz öyle büyüdük. Ben annemin kucağında büyümedim. Hep anneannem, teyzelerim, yengelerim baktı bana. Büyük bir ailemiz var. Hira da o tadı alsın istiyorum.