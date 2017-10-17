Diriliş Ertuğrul yeni sezon 2. fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul yeni sezon 2. fragmanı yayınlandı. Çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul, TRT ekranlarında 25 Ekim günü yeni sezonuna başlıyor. Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon fragmanlarını ve bölümlerde bilgileri haberimizden görebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir.

Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul’a destek olmuştur. Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikmiştir. Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir. Ertuğrul’ların ve Çavdar’ların zaaflarını bilen Ekaterina’nın bu talebi imparator tarafından kabul görmüştür.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?

Diriliş Ertuğrul 91.bölümünde ağır bir şekilde yaralanan Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak mı?

Zaman zaman diziden çıktı haberlerinin asılsız olduğunu söyleyen Düzyatan,''Bu haberlerin bizimle alakası yok. Birileri benim diziden çıkmamı istiyor herhalde. Ben diziden çıkmıyorum, önümüzdeki sezonda da oynamaya devam edeceğim. Hayalim oyuncu olmaktı ve tiyatro yapmaktı. Ben aşık olduğum mesleği yapıyorum. Diriliş öncesi en büyük dönüm noktası olarak gördüğüm', Bir Bulut Olsam' dizisi var, film olarak da Anadolu Kartalları'nın benim için yeri çok başkadır. Geçmişe dönüp baktığımda keşke bu yapımda oynamasaydım dediğim bir proje yok. Ama bir önceki bölümü izlediğimde keşke bu sahneyi böyle oynasaydım dediğim oluyor zaman zaman'' ifadelerini kullandı..

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA YENİ İSİM

Diriliş Ertuğrul dizisine son olarak Kehribar dizisinde rol alan güzel oyuncu Aslıhan Güner dahil oldu. Çemberimde Gül Oya, The İmam, Asi, Sevda Çiçeği, Yuvamı Yıkamazsın, Şefkat Tepe, Sümela’nın Şifresi, Bir Zamanlar Osmanlı, Kehribar, Muhteşem yüzyıl Kösem gibi film ve dizilerde rol alan güzel oyuncunun dizide hangi rolü canlandıracağı merakla bekleniyor.