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Erhan Çelik ile Elif Dürüst görüntülendi

Erhan Çelik ve Elif Dürüst’ün aşkı belgelendi. Sevgililer, baş başa yemek yerken görüntülendi.

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Gülben Ergen’le üç yıllık evliliğinin ardından boşanan Erhan Çelik’in bir süredir cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Elif Dürüst’le birlikte olduğu konuşuluyordu. Altı aydır beraber oldukları iddia edilen Çelik ve Dürüst, ilk kez objektiflere takıldı. 
 
Les Ottomans Otel’in içerisinde bulunan bir restoranda baş başa yemek yiyen sevgililer, mekana ayrı ayrı geldi. Garsonlara “En sakin masanızı istiyorum” diyen Dürüst ve sunucu romantik bir akşam yemeğinin ardından otelden ayrıldı. 

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