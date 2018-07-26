Gelinim Mutfakta günün birincisi ve elenen ismi kim Gelinim Mutfakta son bölüm izle Kanal D’de! Heyecan ve gerilim dolu Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi kim kaldı? Gelinim Mutfakta 99. Bölüm Fragmanı yayında! Fatih Ürek, kaynanalara sorun yaratacak bir soru soruyor! Kaynanalar, Fatih Ürek'in sorduğu soru üzerine zor anlar yaşıyorlar. Reyhan Hanım ve Sevgül Hanım arasında gelinlerini kıyaslama yarışı başlıyor! Nurten Hanım ve gelini Özlem arasındaki gerginlik bu bölümde ağlama konusu üzerinden gerçekleşiyor! Birbiriden farklı yarışmacı ve kaynanalar kıyasıya yarışmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta son bölümde Kanal D'nin sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde Cansu, Reyhan Hanım'ın 'nikah tazeleme anı' ile ilgili komik bir skeç hazırladı. Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 15:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fatih Ürek, kaynanalara sorun yaratacak bir soru soruyor! Kaynanalar, Fatih Ürek'in sorduğu soru üzerine zor anlar yaşıyorlar. Reyhan Hanım ve Sevgül Hanım arasında gelinlerini kıyaslama yarışı başlıyor! Nurten Hanım ve gelini Özlem arasındaki gerginlik bu bölümde ağlama konusu üzerinden gerçekleşiyor!

GELİNİM MUTFAKTA 26 TEMMUZ 2018 BİRİNCİSİ- ELENENİ BELLİ OLUNCA HABERİMİZDE YER ALACAKTIR.

GELİNİM MUTFAKTA'DA 25 TEMMUZ GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU?

25 TEMMUZGelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün "Beşamelli Patlıcan" yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim olduğunu merak ediyor.

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini 15 puan ile ÖZLEM hanım oldu. Günün en düşük puanını ise 9 puan ile EMİNE hanım aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 99.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GELİNİM MUTFAKTA 23 TEMMUZ GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini 13 puan ile CANSU hanım oldu. Günün en düşük puanını ise 8 puan ile EZGİ hanım aldı.