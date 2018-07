Gelinim Mutfakta günün birincisi ve elenen ismi kim Gelinim Mutfakta son bölüm izle Kanal D’de! Heyecan ve gerilim dolu Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi kim kaldı? Gelinim Mutfakta 99. Bölüm Fragmanı yayında! Fatih Ürek, kaynanalara sorun yaratacak bir soru soruyor! Kaynanalar, Fatih Ürek'in sorduğu soru üzerine zor anlar yaşıyorlar. Reyhan Hanım ve Sevgül Hanım arasında gelinlerini kıyaslama yarışı başlıyor! Nurten Hanım ve gelini Özlem arasındaki gerginlik bu bölümde ağlama konusu üzerinden gerçekleşiyor! Birbiriden farklı yarışmacı ve kaynanalar kıyasıya yarışmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta son bölümde Kanal D'nin sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde Cansu, Reyhan Hanım'ın 'nikah tazeleme anı' ile ilgili komik bir skeç hazırladı. Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 15:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fatih Ürek, kaynanalara sorun yaratacak bir soru soruyor! Kaynanalar, Fatih Ürek'in sorduğu soru üzerine zor anlar yaşıyorlar. Reyhan Hanım ve Sevgül Hanım arasında gelinlerini kıyaslama yarışı başlıyor! Nurten Hanım ve gelini Özlem arasındaki gerginlik bu bölümde ağlama konusu üzerinden gerçekleşiyor!

GELİNİM MUTFAKTA'DA 25 TEMMUZ GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU?

25 TEMMUZGelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün "Beşamelli Patlıcan" yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim olduğunu merak ediyor.

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini 15 puan ile ÖZLEM hanım oldu. Günün en düşük puanını ise 9 puan ile EMİNE hanım aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 23 TEMMUZ GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini 13 puan ile CANSU hanım oldu. Günün en düşük puanını ise 8 puan ile EZGİ hanım aldı.

HATİCE NEDEN YOK?

Hürriyet'in haberine göre; Gelinim Mutfakta bu haftaya bir sürpriz gelişme ile başladı. Mutfakta iki boş masa vardı. Bu masalardan birisi yarışmacı Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanıma aitti. Fatih Ürek yarışmayı açtıktan sonra bu durum ile ilgili bilgi verdi. Yerlerine ise, önceden yarışan ve ikinci şansı hak ettiğini düşünülen Cansu ve Şengül ikilisi katıldı. Yarışmaya tekrar katılan gelin ilk iş olarak masadaki Hatice'ye ait olan eşyaları bir kutuya doldurdu ve kaldırdı. Hatice ve Hüsniye Hanım'ın neden gelmediği ise bilinmiyor.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 15:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.