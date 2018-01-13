Her güne yeni bir sözümüz var

Yeni programlar 360 ekranına gelmeye devam ediyor. Hafta içi her gün saat 23.45’te 360’a gelecek olan, ünlülerin katılacağı ‘Laf Çok’un televizyon akışlarına farklı bir soluk getireceğini belirten Mesut Yar heyecanını şöyle anlattı: Açıkçası ülkemizde sanat, kültür, magazin ve başka tematik alanlarda söz birliğini yakalayan, uyumlu ve sakin ama her daim tebessüm ettiren sıcak bir program ‘Mesut Yar ile Laf Çok’.

İzleyicinin kodlarını, görmek istediği yüzleri, duymak istediği sözleri bir araya getiren sıcak samimi bir gece menüsü aynı zamanda. Bir özleneni yine gecelere taşımak ve bunu hakikaten saygın bir kanalda yapmak çok heyecan verici.Ekran başında sıkılmadan ve yüzünüz kızarmadan izleyeceğiniz en sıcak sohbetlerin adresi yine biz olacağız. Talk şovun, şov işini başka meslektaşlara bırakarak söyleyişinin vazgeçilmezi olacağımız net. Hep böyleydi ve İnşallah hep böyle olacak yeni adresimizde de.Hafta içi beş gece, ortalama 3 ila 4 bilindik yüzle, tüm bilinmeyenlerini konuşacağımız program sıradanlaşan televizyon akışlarına da farklı bir soluk getirecek. Artık alternatifi var izleyenin. Mutlu seyirler! …