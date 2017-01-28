Kapalı gişe kahkaha tufanı
Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz akşam ‘Münaşaka’ adlı tek kişilik gösterisi ile Bostancı Gösteri Merkezi’ndeydi. 2.500 kişilik salonu hınca hınç dolduran Erdoğan gösteri boyunca Bostancı’yı kahkahalarla inletti.
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Sevenleri gösterinin sonunda da ünlü komedyeni dakikalarca ayakta alkışlayarak tempo tuttular. Erdoğan’ın annesi Süheyla Erdoğan ve babası Nazım Erdoğan’ın yanı sıra Gül & Ezo Sunal ve Güldür Güldür kadrosundan Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente ve Alper Kul izleyenler arasında yerini aldı.
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