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Kapalı gişe kahkaha tufanı

Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz akşam ‘Münaşaka’ adlı tek kişilik gösterisi ile Bostancı Gösteri Merkezi’ndeydi. 2.500 kişilik salonu hınca hınç dolduran Erdoğan gösteri boyunca Bostancı’yı kahkahalarla inletti.

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Sevenleri gösterinin sonunda da ünlü komedyeni dakikalarca ayakta alkışlayarak tempo tuttular. Erdoğan’ın annesi Süheyla Erdoğan ve babası Nazım Erdoğan’ın yanı sıra Gül & Ezo Sunal ve  Güldür Güldür kadrosundan Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente ve Alper Kul izleyenler arasında yerini aldı. 

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