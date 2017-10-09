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Katar şirketi Ooredoo, TRT World yayınına başladı

Katar resmi iletişim şirketi Ooredoo'nun dijital yayın platformuna TRT World'ü de dahil ettiği bildirildi.

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Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren Ooredoo Tv abonelerinin TRT World ile farklı bir açıdan dünya haberlerini takip edebileceği belirtildi.

TRT World'ün İngilizce yayın yaptığına işaret edilen açıklamada, kanalın Katar'daki vatandaşların kültürel içeriklerden daha iyi faydalanması çabaları kapsamında Ooredoo Tv kanal listesine alındığı ifade edildi.

 

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